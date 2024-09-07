Италия хочет сделать платным посещение фонтана Треви
- Азия и мир, общество
- 14:44, 07 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - Власти Рима обсуждают возможность введения платы за посещение фонтана Треви. Вероятная стоимость билета составит один евро, сообщает Euronews.
Такое решение рассматривается, чтобы сократить количество посетителей и для развития «устойчивого туризма».
Предполагается, что цена билета для туристов составит один евро, а жители Рима смогут посещать достопримечательность как раньше, бесплатно.
Фонтан Треви — самый крупный фонтан Рима, он построен в 1732—1762 годах по проекту архитектора Николо Сальви. Самая популярная традиция – это бросить монетку в прозрачную воду фонтана и загадать заветное желание.
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