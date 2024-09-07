Италия хочет сделать платным посещение фонтана Треви

CentralAsia (CA) - Власти Рима обсуждают возможность введения платы за посещение фонтана Треви. Вероятная стоимость билета составит один евро, сообщает Euronews.

Такое решение рассматривается, чтобы сократить количество посетителей и для развития «устойчивого туризма».

Предполагается, что цена билета для туристов составит один евро, а жители Рима смогут посещать достопримечательность как раньше, бесплатно.

Фонтан Треви — самый крупный фонтан Рима, он построен в 1732—1762 годах по проекту архитектора Николо Сальви. Самая популярная традиция – это бросить монетку в прозрачную воду фонтана и загадать заветное желание.