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Италия хочет сделать платным посещение фонтана Треви

CentralAsia (CA) -  Власти Рима обсуждают возможность введения платы за посещение фонтана Треви. Вероятная стоимость билета составит один евро, сообщает Euronews.

Такое решение рассматривается, чтобы сократить количество посетителей и для развития «устойчивого туризма».

Предполагается, что цена билета для туристов составит один евро, а жители Рима смогут посещать достопримечательность как раньше, бесплатно.

Фонтан Треви — самый крупный фонтан Рима, он построен в 1732—1762 годах по проекту архитектора Николо Сальви. Самая популярная традиция – это бросить монетку в прозрачную воду фонтана и загадать заветное желание.

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