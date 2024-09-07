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Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест президента Венесуэлы

CentralAsia (CA) -  Власти Аргентины призвали прокурора Международного уголовного суда обратиться к палате предварительного производства для выдачи ордера на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает МИД страны.

Причиной называются действия, «которые могут рассматриваться как преступления против человечности».

Аргентина также призывает выдать ордер на арест высокопоставленных венесуэльских чиновников.

Аргентина вместе с Канадой, Колумбией, Парагваем, Перу и Чили в 2018 году попросила МУС расследовать возможные преступления против человечности в Венесуэле. Запрос был направлен после волны протестов в стране. Буэнос-Айрес отозвал свою подпись в 2021 году, когда президентом был Альберто Фернандес.

В Венесуэле в конце июля прошли президентские выборы. По официальным денным, действующий глава государства Николас Мадуро победил с результатом 51,2%, оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес набрал 44%. Оппозиция не согласилась с официальными результатами. Евросоюз отказался признавать Мадуро легитимным президентом. Девять стран Латинской Америки потребовали пересмотра результатов голосования.

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