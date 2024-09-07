Страны Запада отклонили просьбу Зеленского разрешить удары вглубь России

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский на заседании контактной группы на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии не смог убедить западные страны разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по военным объектам в России, сообщает The Washington Post.

США, ключевой союзник Украины и крупнейший поставщик военной помощи, не поддержали просьбу. Глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос о передаче Киеву более дальнобойного оружия, чем ракеты ATACMS, отметил, что не существует конкретного вооружения, которое бы радикально изменило ситуацию на поле боя.

«Мы уже обсуждали это в контексте танков и других средств поражения», — добавил Остин.

В мае США разрешили Киеву использовать американское оружие для атаки на военные объекты в России, но ограниченно, на территории вблизи Харькова, подчеркнув, что «позиция относительно запрета на применение ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной». Их примеру последовали Германия и еще ряд стран, с тех пор Зеленский не раз призывал снять ограничения.