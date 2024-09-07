Лето 2024 года стало самым жарким в истории Северного полушария

CentralAsia (CA) - Лето 2024 года стало самым жарким за всю историю Северного полушария, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные европейской климатической службы Copernicus, которая ведёт подсчёты с 1940 года.

По данным Copernicus, период с июня по август был на 0,69 градуса Цельсия жарче, чем летний период 1991–2020 годов, и на 0,03 градуса выше предыдущего максимума, установленного прошлым летом.

Прошедший август также стал самым жарким в истории планеты. Средняя глобальная температура составила 16,82 градуса, что на 1,51 градуса выше, чем в августе доиндустриального периода 1850–1900 годов.

В совокупности 12 месяцев с сентября 2023 года по август 2024 года стали самыми тёплыми. «Эта череда рекордных температур увеличивает вероятность того, что 2024 год станет самым жарким календарным годом за всю историю наблюдений», — заявила заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.