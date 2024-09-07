Режим ЧС введен после детонации взрывоопасных объектов в Воронежской области

CentralAsia (CA) - Губернатор Воронежской области России Александр Гусев сообщил о введении режима ЧС в Острогожском районе, где произошел пожар и детонация взрывоопасных объектов.

«На территории Острогожского района, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС», - сообщил он.

Идет эвакуация жителей одного населенного пункта. Для них развернуты пункты временного размещения, организованы автобусы.

«По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал. Оценка возможных повреждений будет проводиться только после полной ликвидации последствий детонации», - уточнил Гусев.

В ночь на 7 сентября при подавлении БПЛА в регионе произошел пожар, после чего началась детонация «взрывоопасных предметов». Господин Гусев говорил о вывозе людей из нескольких населенных пунктов, но не уточнял, из каких именно.