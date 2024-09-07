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Сингапур и Нью-Йорк возглавили рейтинг городов с самой высокой стоимостью проживания в мире

CentralAsia (CA) -  Сингапур и Нью-Йорк возглавили рейтинг городов с самой высокой стоимостью проживания в мире, согласно отчету Worldwide Cost of Living от Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения британской компании Economist Group.

Сингапур возглавлял этот рейтинг с 2014 по 2019 год, затем уступив первое место Парижу и Тель-Авиву. В текущем рейтинге за Сингапуром и Нью-Йорком следуют Тель-Авив, Лос-Анджелес и Гонконг.

Самым «бюджетным» городом для проживания вновь стал Дамаск. Также в конце рейтинга находятся Триполи (Ливия), Тегеран, Тунис и Ташкент.

«Цены в мегаполисах по всему миру в среднем выросли на 8,1% в местной валюте за год. Наше исследование показало, что стоимость жизни растет самыми быстрыми темпами за как минимум 20 лет», — отмечает газета.

По данным аналитиков, шесть из десяти городов с наибольшим ростом стоимости проживания расположены в США.

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