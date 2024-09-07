В Турции произошло землетрясение магнитудой 5

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CentralAsia (CA) - В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 5.

Согласно информации, размещенной на сайте Управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 09.31 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Пазарджик. Очаг залегал на глубине 7 км.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что сотрудники AFAD и соответствующие учреждения продолжают отслеживать ситуацию на местах и ​​на данный момент негативной ситуации не наблюдается.