В Турции произошло землетрясение магнитудой 5
- Азия и мир, происшествия
- 18:24, 07 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 5.
Согласно информации, размещенной на сайте Управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 09.31 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Пазарджик. Очаг залегал на глубине 7 км.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что сотрудники AFAD и соответствующие учреждения продолжают отслеживать ситуацию на местах и на данный момент негативной ситуации не наблюдается.
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