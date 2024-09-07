Узбекистан пережил один из самых жарких сезонов за всю историю

CentralAsia (UZ) - Летний сезон 2024 года в Узбекистане оказался одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений.

Узгидромет сообщает, что все три летних месяца были теплее обычного, наиболее жарким относительно нормы стал июнь.

Хотя страна не столкнулась с рекордно высокими температурами, август вошел в тройку самых теплых за годы наблюдений. Днем температура достигала 36-41 градуса, на юге – до 45 градусов. Во второй половине августа температурный фон снизился до обычных значений с началом осенних изменений.

Август был очень сухим, с незначительными осадками в некоторых регионах. В предгорьях осадки были несколько интенсивнее, но на юге и юго-западе дождей не было совсем.

В некоторых регионах ветер усиливался до 25 метров в секунду, сопровождаясь пыльными бурями. Несмотря на жару, рекордных температур не зафиксировали, что позволило считать лето относительно комфортным для Узбекистана.