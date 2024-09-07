В Душанбе запланированы праздничные мероприятия ко Дню независимости

CentralAsia (TJ) - В преддверии 33-й годовщины Государственной независимости Таджикистана в Душанбе запланированы культурные и развлекательные мероприятия.

По информации мэрии столицы, празднования начнутся уже сегодня, 6 сентября, в парке Умара Хайяма в 18:00 и в парке Фирдавси в 17:00.

7 сентября, в субботу, на площади перед Театром оперы и балета имени Садриддина Айни в 18:00 состоится ещё одно мероприятие. 8 сентября праздник продолжится на площади Шаршара в районе Исмоили Сомони в 18:30.

Основные торжества пройдут 9 сентября на площади Истиклол, где состоится театрализованное шоу с участием известных артистов и исполнителей.

Напомним, что в этом году таджикистанцы будут отдыхать три дня подряд — 7, 8 и 9 сентября — в честь Дня независимости.

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