Монголия и КНР выразили стремление углублять контакты и расширять сотрудничество

CentralAsia (MNG) - Китай готов углублять двусторонние связи и расширять сотрудничество с Монголией. Об этом в субботу в Улан-Баторе заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

В ходе своего трехдневного визита, продолжающегося с 6 по 8 сентября, Хань Чжэн провел отдельные встречи с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, президентом Хурэлсухом Ухнаа и спикером парламента Амарбаясгаланом Дашзэгвем.

Во время встречи с Хань Чжэном, Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, напомнил, что в этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем, 30-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Монголией и Китаем и 10-летие установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, а также отметил, что Монголия готова совместно с Китаем продвигать двусторонние отношения в новую эпоху в духе взаимного уважения, мирного сосуществования и общего стремления к развитию.

Хань Чжэн со своей стороны, указал, что Китай и Монголия будут продолжать укреплять политическое взаимодоверие, расширять взаимовыгодное сотрудничество и способствовать взаимопониманию между людьми.

Хань Чжэн призвал активно продвигать сотрудничество в таких областях, как энергетика, взаимосвязанность и строительство инфраструктуры, а также наращивать коммуникацию и координацию в международных и региональных делах.Китай приветствует объявление Монголией 2023–2025 годов «Годами посещения Монголии» и готов сотрудничать с Монголией в целях укрепления обменов между молодежью, студентами и средствами массовой информации, отметил вице-президент Китая.

Во время встречи с Хурэлсухом Ухнаа Хань Чжэн подчеркнул, что Китай и Монголия — хорошие соседи, друзья и партнеры. Китай всегда отводит отношениям с Монголией важное место в своей дипломатии в отношении сопредельных стран, констатировал Хань Чжэн, добавив, что стороны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих взаимные коренные интересы и важные озабоченности.

Зампредседателя КНР выразил надежду, что стороны будут руководствоваться построением китайско-монгольского сообщества единой судьбы, продвигать непрерывный вывод межгосударственных отношений на более высокий уровень.

Хурэлсух, со своей стороны, указал, что Монголия придает большое значение развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем, твердо придерживается политики одного Китая и готова совместно с КНР строить монгольско-китайское сообщество единой судьбы на благо народов двух стран и всего региона.

Во время встречи с Амарбаясгаланом Дашзэгвем Хань Чжэн отметил, что Китай высоко ценит тот факт, что Монголия считает развитие отношений дружбы и сотрудничества с Китаем одним из ключевых приоритетов своей внешней политики, поддерживает законодательные органы и политические партии двух стран в укреплении обменов и сотрудничества. Китай рассчитывает, что Великий Государственный Хурал /парламент/ Монголии продолжит играть важную роль в содействии стабильному и долгосрочному развитию китайско-монгольских отношений, добавил зампредседателя КНР.

Амарбаясгалан, со своей стороны, заверил, что поддержание и укрепление взаимовыгодных отношений дружбы и сотрудничества с Китаем является стратегическим выбором и широким консенсусом Монголии. Великий Государственный Хурал Монголии и все политические партии с нетерпением ждут дальнейшего расширения обменов и сотрудничества с Китаем, стремятся к взаимному обучению и обмену опытом, помогают непрерывно расширять и углублять дружбу и сотрудничество между двумя странами, добавил спикер монгольского парламента.

источник: middleasiannews.com

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