Президент Ирана заявил о необходимости переноса столицы на юг страны

CentralAsia (CA) - Экономический и политический центр Ирана необходимо перенести ближе к южному побережью Ирана, поскольку Тегеран в роли столицы имеет проблемы, для которых нет другого решения, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, передает Fars.

«Невозможно развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию. Если мы хотим и дальше привозить в Тегеран с юга и моря ресурсы, превращать их потом в продукцию и снова отправлять на юг на экспорт, это будет все сильнее и сильнее снижать нашу конкурентоспособность», — пояснил Пезешкиан.

Развивать Тегеран с его нынешними проблемами — пустая трата времени, считает он. Среди проблем президент назвал нехватку воды, загрязнение воздуха и проседания почвы.