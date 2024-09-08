экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Ирана заявил о необходимости переноса столицы на юг страны

CentralAsia (CA) -  Экономический и политический центр Ирана необходимо перенести ближе к южному побережью Ирана, поскольку Тегеран в роли столицы имеет проблемы, для которых нет другого решения, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, передает Fars.

«Невозможно развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию. Если мы хотим и дальше привозить в Тегеран с юга и моря ресурсы, превращать их потом в продукцию и снова отправлять на юг на экспорт, это будет все сильнее и сильнее снижать нашу конкурентоспособность», — пояснил Пезешкиан.

Развивать Тегеран с его нынешними проблемами — пустая трата времени, считает он. Среди проблем президент назвал нехватку воды, загрязнение воздуха и проседания почвы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com