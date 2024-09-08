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Сборная Китая в шестой раз подряд выиграла медальный зачет летних Паралимпийских игр

CentralAsia (CA) -  Сборная Китая досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

Китайские спортсмены завоевали 196 медалей (86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых наград).

Второе место занимает команда Великобритании, на счету которой 107 медалей (45 золотых, 36 серебряных и 26 бронзовых). Третьими идут спортсмены из США - 93 медали (33 золотые, 38 серебряных и 22 бронзовые).

Ранее китайские спортсмены становились победителями Игр в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах.

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