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Канцлер Германии посетит Узбекистан
Олаф Шольц
Олаф Шольц

CentralAsia (UZ) -  Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Узбекистан.

Визит в Центральную Азию состоится с 15 по 17 сентября с целью углубить сотрудничество с Узбекистаном и Казахстаном.

Шольца будет сопровождать «большая и высокопоставленная бизнес-делегация».

Глава Германии проведёт двусторонние переговоры с президентами Узбекистана и Казахстана, а также примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Германия» (5+1) в Казахстане.

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