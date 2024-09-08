Канцлер Германии посетит Узбекистан

Олаф Шольц

CentralAsia (UZ) - Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Узбекистан.

Визит в Центральную Азию состоится с 15 по 17 сентября с целью углубить сотрудничество с Узбекистаном и Казахстаном.

Шольца будет сопровождать «большая и высокопоставленная бизнес-делегация».

Глава Германии проведёт двусторонние переговоры с президентами Узбекистана и Казахстана, а также примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Германия» (5+1) в Казахстане.