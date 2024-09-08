Канцлер Германии посетит Узбекистан
- Узбекистан, политика
- 12:04, 08 сентября 2024
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Олаф Шольц
CentralAsia (UZ) - Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Узбекистан.
Визит в Центральную Азию состоится с 15 по 17 сентября с целью углубить сотрудничество с Узбекистаном и Казахстаном.
Шольца будет сопровождать «большая и высокопоставленная бизнес-делегация».
Глава Германии проведёт двусторонние переговоры с президентами Узбекистана и Казахстана, а также примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Германия» (5+1) в Казахстане.
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