В Молдавии прошел марш против вступления страны в ЕС

CentralAsia (CA) - В городе Бельцы Молдавии прошел марш против вступления страны в Евросоюз.

Как сообщает депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Нестеровский, состоялся марш молодежи под лозунгом «Молдова без ЕС!».

«Молодые люди из разных уголков страны собрались, чтобы выразить свое недовольство евроинтеграцией и политикой нынешнего правительства», — написал он.

Совет ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС.