В Молдавии прошел марш против вступления страны в ЕС
- Азия и мир, политика
- 17:09, 08 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - В городе Бельцы Молдавии прошел марш против вступления страны в Евросоюз.
Как сообщает депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Нестеровский, состоялся марш молодежи под лозунгом «Молдова без ЕС!».
«Молодые люди из разных уголков страны собрались, чтобы выразить свое недовольство евроинтеграцией и политикой нынешнего правительства», — написал он.
Совет ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС.
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