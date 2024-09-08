Зеленский провел кадровые перестановки

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки, передает РБК со ссылкой на указы.

Так, Ирина Верещук, ранее занимавшая пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, стала замглавы офиса президента.

Такой же пост занял Владимир Микита, перед этим уволенный с должности губернатора Закарпатской области.



Журналист Дмитрий Литвин назначен советником президента по вопросам коммуникации, а бывший министр стратегической промышленности Александр Камышин стал внештатным советником президента по стратегическим вопросам.

Верещук подала заявление об отставке 3 сентября, и 5 сентября Верховная Рада освободила ее от должности министра. Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что она займет пост заместителя главы Офиса президента, а Камышин перейдет в этот офис для работы над вопросами вооружений и инфраструктуры. Новым главой Минстратегпрома станет Герман Сметанин.

Также подал в отставку глава МИД Дмитрий Кулеба, который возглавлял ведомство с марта 2020 года. Его сменил Андрей Сибига. По информации The Economist, Кулеба мог уйти еще в апреле, но его отставка откладывалась из-за давления США. Зеленский объяснил отставку Кулебы нехваткой энергии для продвижения поставок оружия.

Financial Times сообщила, что украинские депутаты связывают перестановки с желанием президента внести изменения, хотя новые лица не появились. Источники The Economist расценили это как консолидацию власти вокруг Андрея Ермака.

В отставку также подали вице-премьер Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр экологии Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Зеленский объяснил изменения «чрезвычайной важностью» осени, не предоставив подробностей.