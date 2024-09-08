Тайфун, обрушившийся на Юго-Восточную Азию, привел к гибели 39 человек

CentralAsia (CA) - Супертайфун «Яги», обрушившийся на Юго-Восточную Азию 1 сентября, привел к гибели 39 человек и ранениям более 300 жителей Филиппин, Вьетнама, Китая и Гонконга.

По данным местных служб по чрезвычайным ситуациям, по меньшей мере 39 человек числятся пропавшими без вести.

Как пишет «Коммерсантъ», на Филиппинах Национальный совет по управлению и снижению риска бедствий сообщил о 20 погибших и 18 раненых. Также зарегистрировано 26 пропавших без вести. Оценка ущерба от тайфуна составляет 1,36 млрд филиппинских песо (примерно 27,57 млн долларов США).

Китайское новостное агентство CNS, ссылаясь на управление чрезвычайными ситуациями провинции Хайнань, сообщило 7 сентября о четырех погибших и 95 раненых. Информация о пропавших без вести не была предоставлена. Согласно данным агентства «Синьхуа», экономический ущерб от «Яги» составил более 59 млрд юаней (около 8,4 млрд долларов США). Газета South China Morning Post также отметила, что в Гонконге пострадали девять человек.

Вьетнамский Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам сообщил о как минимум 15 погибших и 187 раненых в результате удара «Яги» по северным регионам страны. На 8 сентября зарегистрировано 13 пропавших без вести. Наибольшие разрушения затронули столицу Ханой и такие города, как Камфа, Монгкай, Хайфон, Хаолг, а также северные провинции Тхайбинь, Хоабинь и Хынгйен. Пострадали более 121 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.