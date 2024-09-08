В Казахстане 300 учеников отравились в школе
Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - В Мангистауской области Казахстана зарегистрировано массовое отравление, число пострадавших приблизилось к 300.
Как сообщают власти страны, в настоящее время 67 детей находятся в больнице, двое из них — в реанимации.
222 ребенка проходят лечение на дому.
Массовый случай отравления учеников был зафиксирован в селе Бесшокы. Инцидент произошел в школе №8, где ученики первых-четвертых классов первой смены массово отравились в школьной столовой. Как передают СМИ, виновные лица привлечены к ответственности.
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