Мирзиёев и Назарбаев провели встречу в Бухаре

CentralAsia (UZ) - Шавкат Мирзиёев 6 августа посетил Бухару, где провел неформальную встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан-24».

По информации телеканала, Назарбаев прибыл в Бухару, чтобы ознакомиться с культурными и историческими достопримечательностями древнего города.

Мирзиёев и Назарбаев вместе осмотрели ключевые памятники, посетили одну из мечетей и совершили совместную молитву.