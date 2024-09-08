Мирзиёев и Назарбаев провели встречу в Бухаре
- Узбекистан, политика
- 19:20, 08 сентября 2024
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CentralAsia (UZ) - Шавкат Мирзиёев 6 августа посетил Бухару, где провел неформальную встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан-24».
По информации телеканала, Назарбаев прибыл в Бухару, чтобы ознакомиться с культурными и историческими достопримечательностями древнего города.
Мирзиёев и Назарбаев вместе осмотрели ключевые памятники, посетили одну из мечетей и совершили совместную молитву.
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