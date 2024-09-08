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В Узбекистане обнаружили новые месторождения уран

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане обнаружили новые месторождения урана. Об этом заявили в Кабмине республики.

В ходе масштабных геологоразведочных работ, проведённых в различных областях Узбекистана, специалистами «Навоиурана» были выявлены новые залежи урана.

По предварительным оценкам, эти месторождения обладают значительным потенциалом и могут существенно расширить минерально-сырьевую базу страны.

Новые урановые месторождения находятся в Шафирканском районе Бухарской области, Фаришском районе Джизакской области, Кызылтепинском и Хатырчинском районах Навоийской области, Мубарекском и Касанском районах Кашкадарьинской области, городе Ангрене Ташкентской области и Папском районе Наманганской области.

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