В Узбекистане обнаружили новые месторождения уран
- Узбекистан, экономика
- 19:28, 08 сентября 2024
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане обнаружили новые месторождения урана. Об этом заявили в Кабмине республики.
В ходе масштабных геологоразведочных работ, проведённых в различных областях Узбекистана, специалистами «Навоиурана» были выявлены новые залежи урана.
По предварительным оценкам, эти месторождения обладают значительным потенциалом и могут существенно расширить минерально-сырьевую базу страны.
Новые урановые месторождения находятся в Шафирканском районе Бухарской области, Фаришском районе Джизакской области, Кызылтепинском и Хатырчинском районах Навоийской области, Мубарекском и Касанском районах Кашкадарьинской области, городе Ангрене Ташкентской области и Папском районе Наманганской области.
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