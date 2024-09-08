Число палестинцев, погибших в секторе Газа, приблизилось к 41 тысяче

CentralAsia (CA) - Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа, достигло почти 41 тыс. Об этом сообщило отделение Минздрава Палестины.

По словам представителя, число погибших в результате израильских операций в секторе Газа с 7 октября возросло до 40 972 убитых, 94 761 человек ранены.

За последние сутки, по его данным, в секторе Газа в результате трех нападений Израиля на гражданскую инфраструктуру погибли 33 человека, еще 145 получили ранения.