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Число палестинцев, погибших в секторе Газа, приблизилось к 41 тысяче

CentralAsia (CA) -  Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа, достигло почти 41 тыс. Об этом сообщило отделение Минздрава Палестины.

По словам представителя, число погибших в результате израильских операций в секторе Газа с 7 октября возросло до 40 972 убитых, 94 761 человек ранены.

За последние сутки, по его данным, в секторе Газа в результате трех нападений Израиля на гражданскую инфраструктуру погибли 33 человека, еще 145 получили ранения.

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