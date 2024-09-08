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В Боливии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

CentralAsia (CA) -  В Боливии объявили режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны из-за лесных пожаров. Об этом 7 сентября сообщил министр обороны Эдмундо Новилло.

«Это позволит нам получить более гибкую и эффективную поддержку со стороны дружественных стран и международного сотрудничества», — цитирует его слова Reuters.

Кроме того, вице-министр связи Габриэла Алькон сообщила телеканалу Bolivia TV, что на помощь Боливии прибудут силы из других страны, в частности из Бразилии и Чили.

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