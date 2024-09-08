В Боливии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
- Азия и мир, происшествия
- 19:42, 08 сентября 2024
- Просмотров:
CentralAsia (CA) - В Боливии объявили режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны из-за лесных пожаров. Об этом 7 сентября сообщил министр обороны Эдмундо Новилло.
«Это позволит нам получить более гибкую и эффективную поддержку со стороны дружественных стран и международного сотрудничества», — цитирует его слова Reuters.
Кроме того, вице-министр связи Габриэла Алькон сообщила телеканалу Bolivia TV, что на помощь Боливии прибудут силы из других страны, в частности из Бразилии и Чили.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.