В Казахстане запретили вебкам

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые вводят наказание за услуги сексуального характера «в режиме реального времени посредством интернета» (вебкам-проституция), сообщает Tengrinews.kz.

Поправки внесены в закон «О противодействии торговле людьми», подписанный 5 июля. В Уголовный кодекс вводится новое понятие — «иные услуги сексуального характера».

«Иными услугами сексуального характера понимаются действия, направленные на удовлетворение половой потребности (страсти) другого лица с целью получения дохода или имущественной выгоды, включая дистанционные услуги в режиме реального времени через интернет», — говорится в новом примечании к Уголовному кодексу.

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