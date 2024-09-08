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В США человек впервые заразился птичьим гриппом без контакта с животными
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  В США врачи впервые выявили птичий грипп у человека, который не контактировал с животными, являющимися переносчиками инфекции. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителей здравоохранения.

По их данным, вирус обнаружили у госпитализированного жителя штата Миссури. Это 14-й случай птичьего гриппа, зафиксированный в США с марта, когда его выявили у коров. При этом представители Центров по контролю и профилактике заболеваний подчеркивают, что риск для населения остается низким.

Также стало известно, что инфицированный поступил в больницу 22 августа с положительным результатом на грипп типа А. Дальнейшее обследование выявило у него и птичий грипп. Мужчине выписали противовирусные препараты, и на данный момент он здоров и находится дома.

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