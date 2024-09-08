Отабек Умаров стал вице-президентом Олимпийского совета Азии по ЦА

CentralAsia (CA) - В Нью-Дели проходит 44-я Генеральная Ассамблея ОСА, в рамках которой проведены выборы на руководящие должности организации.

На пост президента ОСА избран Раджа Рандхир Сингх, временно возглавлявший организацию. Также были избраны вице-президенты по 5 регионам.

«Важно отметить, что Отабек Умаров был избран вице-президентом Организации по Центральноазиатскому региону, в которую входят Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Иран и Афганистан», – говорится в сообщении комитета.

До этого Умаров выполнял обязанности вице-президента по проведению юношеских Азиатских игр Ташкент-2025.