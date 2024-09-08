В Астане состоялась церемония открытия Всемирных игр кочевников

CentralAsia (KZ) - В Астане состоялась церемония открытия V Всемирных игр кочевников.

На церемонии прошёл парад спортсменов, который открылся выходом представителей Кыргызстана — страны-основательницы этих соревнований. Завершила шествие сборная Казахстана.

После этого с речами выступили председатели организационного комитета ВИК и Всемирной конфедерации этноспорта, затем приветственное слово взял президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Основная часть была разделена на три эпизода, в ходе которых продемонстрировали историю кочевых народов и их философию.

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