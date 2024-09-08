В Астане состоялась церемония открытия Всемирных игр кочевников
CentralAsia (KZ) - В Астане состоялась церемония открытия V Всемирных игр кочевников.
На церемонии прошёл парад спортсменов, который открылся выходом представителей Кыргызстана — страны-основательницы этих соревнований. Завершила шествие сборная Казахстана.
После этого с речами выступили председатели организационного комитета ВИК и Всемирной конфедерации этноспорта, затем приветственное слово взял президент РК Касым-Жомарт Токаев.
Основная часть была разделена на три эпизода, в ходе которых продемонстрировали историю кочевых народов и их философию.
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