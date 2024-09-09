Монгольский богатырь завоевал «серебро» на Паралимпийских играх

CentralAsia (MNG) - 8 сентября на проходящих летних Паралимпийских играх во Франции спортсмены Монголии завоевали четыре награды: одну золотую и три серебряных медалей, и в активе у нашей сборной 4 медалей (золото – 1, серебро – 3).

В частности, в мужском разряде по пауэрлифтингу в весовой категории до 107 кг спортсмен сборной Монголии СОДНОМПИЛЖЭЭ Энхбаяр завоевал серебряную медаль. Выжав штангу весом 248 кг от груди, монгольский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль в Париже.

Золотой и бронзовый призер Паралимпийских игр, трехкратный чемпион мира, четырехкратный серебряный призер чемпионата мира, шестикратный обладатель Кубка мира, двукратный чемпион Азии и рекордсмен мира Содномпилжээ Энхбаяр завоевал еще одну олимпийскую медаль — серебро. На предыдущих олимпиадах он завоевывал золото и бронзу, соответственно, теперь на его счету олимпийские медали всех качеств.

источник: middleasiannews.com

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