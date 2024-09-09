В Монголии введена новая услуга по аренде автомобилей премиум класса

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе компания M Trip запустила новую услугу аренды (прокаты) автомобилей премиум-класса.

Самые популярные авто премиум-класса относятся к немецким маркам — это Mercedes-Benz, BMW, Audi и Porsche. На этот раз монгольская компания выбрала китайский IM LS6 Pure Electric Luxury.

Компания M Trip представила новую услугу Chauffeur по аренде новейших инновационных и роскошных автомобилей IM Motors.

С момента своего основания в 1998 году M Trip является ведущей компанией в сфере туристического менеджмента и логистики. Они представили элегантные электрические или экологические автомобили с новейшими технологиями IM Motors, которые они используют в своих услугах по аренде.

«С сентября 2023 года мы стали официальным дистрибьютором роскошных автомобилей марки IM китайской SAIC Motor Company. Компания выпустила четыре модели: IM L7 /седан/, IM L6 /седан/, IM LS7 /SUV/, IM LS6 /SUV/, а также подписала меморандум о сотрудничестве с компанией M Trip на импорт 50 автомобилей класса люкс. По контракту в эксплуатацию приняты первые 10 машин», — сказал испольнительный директор компании «Электрик Моторс», Гантулхуур Бэхбат.

«Наша компания была основана в 1998 году и работает уже 26 лет. Официальное название ООО «Мон-Аэртур». С прошлого года мы изменили общую концепцию нашей компании и работаем над созданием комплексной платформы под названием M Trip. Это универсальный сервис для путешествий, авиабилетов и бронирования отелей. В связи с этим мы представляем способ решения некоторых проблем в наших бизнес-услугах, а именно услугу аренды автомобилей. Например, когда некоторые люди едут в международный аэропорт «Хөшгийн-Хөндий», у них возникают проблемы с тем, кто их встретит и как туда добраться. Поэтому была замечена необходимость внедрения новых услуг между аэропортом и городом Улан-Батор, и в результате многих исследований были выбраны автомобили марки IM, импортируемые ООО «Электрик Моторс». В настоящее время подписан контракт на закупку 50 машин, до 2025 года планируется закупить 300 машин», — заявил Даваасурэн Цэнд-Аюуш, испольнительный директор компании M Trip.

источник: middleasiannews.com

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