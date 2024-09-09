Особо охраняемая территория вокруг озера Хар-Ус-Нуур включена в сеть заповедников ЮНЕСКО

CentralAsia (MNG) - Как сообщили в Министерстве окружающей среды и изменения климата, особая охраняемая территория вокруг озера Хар-Ус-Нуур внесена в сеть человеческих и биосферных заповедников ЮНЕСКО.

Расположенный на обширных западных просторах Монголии, биосферный заповедник озера Хар-Ус-Нуур занимает обширную впадину в бассейне Большого озера площадью 14 153 км² в аймаке Ховд. Его разнообразные экосистемы охватывают водные сферы, пустыни, высокогорные местности и степные ландшафты, каждый из которых вносит свой вклад в экологическое богатство региона.

Биосферный заповедник имеет основную площадь 703 км², буферную зону 7 800 км² и переходную зону 5 650 км². Биосферный заповедник регулируется национальным законодательством Монголии, что обеспечивает баланс между сохранением природы и устойчивым развитием. Биосферный заповедник является не только убежищем для редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, но и местом культурного наследия, поскольку он является домом для различных этнических групп, чьи средства к существованию вращаются вокруг устойчивой формы животноводства.

В настоящее время предпринимаются усилия по развитию устойчивого экотуризма, что соответствует фокусу аймака Ховд на туризме, основанном на культурном наследии, для экономической диверсификации. Местные пастухи сформировали общественные организации для защиты своих пастбищ и дикой природы, подчеркивая свою приверженность сохранению и устойчивым средствам к существованию.

ЮНЕСКО одобрила назначение 11 новых биосферных резерватов в 11 странах, включая Бельгию и Гамбию впервые, а также два трансграничных биосферных резервата. Другие новые биосферные резерваты расположены в Колумбии, Доминиканской Республике, Италии, Монголии, Королевстве Нидерландов, Филиппинах, Республике Корея, Словении и Испании. С учетом новых биосферных заповедников общей площадью 37 400 км², что эквивалентно площади Нидерландов, Всемирная сеть биосферных заповедников теперь насчитывает 759 объектов в 136 странах.

источник: middleasiannews.com

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