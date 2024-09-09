В Монголии теперь производят конфеты и сладости без сахара и глютена. ФОТО

CentralAsia (MNG) - В связи с тем, что во всем мире особое внимание уделяется органическим продуктам и здоровому образу жизни, число людей, которые заинтересованы в сокращении потребления сахара и ежедневном употреблении в пищу продуктов без сахара, увеличивается с каждым годом. Вред или пользу принесут такие продукты, зависит лишь от того, какой тип сахарозаменителя используется.

Команда бренда «Бурамхан», которая успешно произвела и продала первые в Монголии конфеты без сахара, недавно ввела в эксплуатацию свою новую фабрику.

С ее запуском компания вывела свою продукцию на новый уровень, сотрудничая со специалистами из Швейцарии, являющейся ведущим мировым производителем кондитерских изделий. Специалист знаменитой фабрики «Ricola» на протяжении многих месяцев сотрудничал с фабрикой «Бурамхан» и успешно протестировал конфеты без сахара.

Основным сырьем, используемым в этих конфетах, являются изомальт и стевия - ингредиенты, отвечающие качеству и требованиям швейцарской технологии и являющиеся одними из лучших органических заменителей сахара.

Кроме того, команду «Бурамхан» очень воодушевил тот факт, что эта новинка прошла лабораторные испытания в Швейцарии и получила очень хорошие отзывы, а это значит, что монгольские сладости без сахара могут появиться на полках всех магазинов сети.

Конфеты без сахара и конфеты с кедровыми орешками могут употреблять люди, страдающие сахарным диабетом и имеющие аллергию на сахар. Эти сладости не оказывают негативного воздействия на зубы, не повышают уровень сахара в крови и являются идеальным продуктом для людей, желающих похудеть.

источник: middleasiannews.com

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