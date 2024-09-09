«Всемирная неделя космоса 2024»: Наука будет распространяться по всей Монголии в течение недели

CentralAsia (MNG) - «Всемирная неделя космоса», которая проводится более чем в 100 странах, официально пройдет в Монголии с 4 по 10 октября.

Помимо поощрения детей к интересу и изучению науки, «Неделя космоса» призвана информировать общество о том, как происходит изменение климата в нынешней ситуации, как оно повлияет на нашу жизнь и какие действия мы можем предпринять для смягчения этой проблемы. В течение недели мероприятия пройдут одновременно на арене UG и в 21 аймаках страны.

Монголия официально собирается организовывать мероприятие на тему «Космос и климат» уже третий год.

Во время мероприятия, направленного на сокращение отходов, связанных с изменением климата, с 10:00 до 20:00 дети приносят свои электронные отходы и участвуют в бесплатном мастер-классе.

Идея учреждения Всемирной недели космоса впервые возникла на третьей Международной конференции ООН по космосу в 1999 году. Делегация из Марокко предложила провозгласить 20 июля днём космоса и приурочить дату ко дню высадки на Луну экспедиции США. 6 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирную неделю космоса в качестве ежегодного праздника. Это событие будет отмечаться каждый год с 4 по 10 октября.

Всемирная неделя космоса (ВНК) — ежегодный праздник, отмечаемый с 4 октября по 10 октября в различных частях всего мира. Цель Всемирной недели космоса — отмечать вклад космической науки и техники в современное общество, в улучшение благосостояния человека.

источник: middleasiannews.com

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