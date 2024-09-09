В Совбезе Беларуси заявили о 14 тыс. украинских военных вблизи границы

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CentralAsia (CA) - Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович сообщил, что вблизи украинско-белорусской границы размещена военная группировка численностью около 14 тыс. солдат. По его словам, такое количество украинских военных находится вблизи границ республики уже два года.

В ответ на размещение вблизи белорусских границ украинских военных власти Беларуси приняли решение усилить мозырское и гомельское направления, сообщил он.

«И все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Украины, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, могут вызывать только легкую усмешку»,— сказал глава Собвеза Беларуси телеканалу ОНТ.

Он отметил, что количество размещенных у границ белорусских военных в разы меньше, чем численность украинских солдат вблизи границ. По словам Вольфовича, возле границ с Украиной размещено 4 тыс. белорусских солдат.

18 августа белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сейчас на белорусско-украинской границе находится более 120 тыс. украинских военнослужащих. По словам Лукашенко, обстановка на белорусско-украинской границе начала обостряться еще во время подготовки к параду в Минске в День независимости, который в Беларуси отмечают 3 июля.

10 августа Александр Лукашенко поручил Минобороны привести в боевую готовность группировки войск на гомельском и мозырском направлениях на юге Беларуси. За день до этого, 9 августа, белорусские средства ПВО уничтожили несколько целей, предположительно ударных беспилотников, летевших с территории Украины. Часть целей были сбиты над территорией России.