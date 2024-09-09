В Париже завершились Летние Паралимпийские игры. Фото

CentralAsia (CA) - В Париже прошла церемония закрытия XVII Летних Паралимпийских игр. На «Стад де Франс» собралось почти 4,5 тысячи спортсменов из 168 делегаций, сообщает «Би-би-си».

По словам организаторов, церемонию они задумывали как большую вечеринку, полную огней и музыки. Для этого они пригласили 24 французских музыканта.

На церемонии закрытия Игр команды традиционно идут в произвольном порядке, в отличии строгой алфавитной последовательности, принятой на открытиях.

Организаторам снова немного не повезло с погодой: дождь вмешался в церемонию открытия Олимпийских игр в Париже и также пошел на закрытии Паралимпиады.

В медальном зачете по итогам Паралимпиады лидером стал Китай с 94 золотыми медалями, на втором месте Британия, на третьем — США. Пятерку замыкают Нидерланды и Бразилия.

По общему числу медалей Великобритания повторила успех прошлой Паралимпиады в Токио, но в этот раз завоевала больше золотых наград.

Эксперты отмечают, что организаторы Игр в Париже значительно повысили планку проведения соревнований среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Продажи билетов на состязания паралимпийцев побили все рекорды: было продано почти 2,5 млн. билетов, более 90% из них — местной публике.

Рейтинги ТВ-трансляций французских каналов с арен Паралимпиады также были небывало высокими.

Специалисты напрямую связывают успех паралимпийской сборной Франции, которая значительно улучшила свой результат по сравнению с Токио, с поддержкой на стадионах и в прессе.

На Играх в Токио Франция заняла 14 место в медальном зачете с 55 медалями (11 золотых), на домашних Играх у хозяев — восьмая строчка с 75 наградами (19 золотых).

Воздушный шар с Олимпийским огнем эффектно взмыл над Парижем 26 июля на церемонии открытия Олимпиады, но пришло время его погасить.

Частичку огня принесли в специальной колбе французской спортсменке в паралимпийском виде спорта бочча (разновидность игры с мячом) Орели Обер, и она просто его задула.

Следующие летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году. В качестве символической передачи эстафеты 37-летняя звезда Бродвея Али Стокер исполнила гимн США.

В двухлетнем возрасте она пережила автомобильную аварию, получила повреждения позвоночника и всю жизнь прикована к инвалидному креслу.

Али — первая певица в коляске, попавшая на бродвейскую сцену. Она активно участвует в различных кампаниях по повышению осведомленности о церебральном параличе.

Принять право проведения следующей Олимпиады в Париж также прибыла мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

Завершил церемонию закрытия летних Паралимпийских игр в Париже масштабный прощальный салют.

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