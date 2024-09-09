Asia Foundation и монгольский технологический стартап Gerege Systems помогают женщинам-предпринимателям

CentralAsia (MNG) - Расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей: Asia Foundation передает платформу B2B технологическому стартапу из Монголии

Asia Foundation в Монголии официально передал платформу B2B монгольскому технологическому стартапу Gerege Systems LLC. Asia Foundation изначально сотрудничал с Gerege Systems для разработки комплексной платформы в рамках проекта «Поддержка женщин-предпринимателей в Монголии с использованием цифровых платформ для бизнеса для бизнеса». Платформа электронной коммерции B2B представляет собой комплексную систему поддержки женщин-предпринимателей и улучшает цепочки поставок, возглавляемые женщинами, по всей Монголии.

Платформа напрямую взаимодействовала с более чем 600 женщинами-предпринимателями посредством мероприятий и тренингов и в настоящее время обслуживает 193 зарегистрированных клиента и 21 магазин, принадлежащий женщинам.

Теперь Gerege Systems планирует интегрировать платформу в новое мобильное приложение, намереваясь подключить 2,8 миллиона пользователей по всей Монголии. Они расширят свою сеть из 376 киосков, которые в настоящее время предлагают более 600 цифровых услуг, чтобы охватить все города и аймаки. В партнерстве с финансовыми учреждениями Gerege будет предоставлять микрокредиты для поддержки сельских женщин-предпринимателей. Компания также стремится привлечь больше женщин-руководителей предприятий и внедрить B2C-услуги с возможностью доставки для увеличения продаж.

В партнерстве с финансовыми учреждениями Gerege Systems представит возможности микрофинансирования, специально разработанные для поддержки сельских женщин-предпринимателей. Компания стремится расширить участие среднего бизнеса, возглавляемого женщинами, и предложить B2C-услуги и варианты доставки для увеличения продаж.

Основными партнерами, предоставляющими цифровые решения и поддержку женщинам-предпринимателям в рамках этой инициативы, являются Монгольская национальная торгово-промышленная палата (МНТПП), НПО Beautiful Hearts Against Sexual Violence и Green Balloon LLC.

Asia Foundation — некоммерческая международная организация развития, которая стремится улучшить жизнь и расширить возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Опираясь на 70-летний опыт и глубокие местные знания, наша работа сосредоточена на управлении, борьбе с изменением климата, гендерном равенстве, образовании и лидерстве, инклюзивном росте и международном сотрудничестве.

источник: middleasiannews.com

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