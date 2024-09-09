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Борец из Туркменистана впервые в истории страны выиграл золото чемпионата мира U-20
Алп Арслан Бегенджов
Алп Арслан Бегенджов

CentralAsia (TM) -  Туркменский борец Алп Арслан Бегенджов стал первым в истории страны чемпионом молодежного первенства мира U-20 по вольной борьбе.

Бегенджов завоевал золотую медаль в весовой категории 79 кг на турнире в испанской Понтеведре.

В квалификации он победил Махди Юсефихадживара (Иран) со счетом 10:0, в 1/8 финала – Олександра Мамроша (Украина) со счетом 10:0, в четвертьфинале – Дмитрия Лукащука (Беларусь) со счетом 10:0, в полуфинале – Амита Амита (Индия) со счетом 11:0, а в финале одолел американца Закари Д Райдера со счетом 5:0.

Бронзовые медали в этой весовой категории достались Махди Юсефихадживара и бразильцу Леандро Араухо.

«Это была моя мечта», — сказал Бегенджов. «Я осуществил свою мечту. Я стал чемпионом мира. Это первый раз в истории моей страны».

Это второй раз, когда Туркменистан выигрывает золотую медаль на чемпионате мира. Шорат Ходаев (TKM) выиграл золото чемпионата мира среди команд до 17 лет в 1994 году.

Бегенджов принимал участие в чемпионатах мира среди спортсменов до 17 лет в 2022 и 2023 годах, заняв 12-е и пятое места соответственно. В этом году он занял пятое место на чемпионате Азии, 12-е место на азиатских олимпийских отборочных соревнованиях и завоевал бронзу на чемпионате Азии среди спортсменов до 23 лет.

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