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МИД Узбекистана сообщил о возвращении 14 детей из России

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан из Санкт-Петербурга вернули 14 детей — граждан республики, которые остались без присмотра родителей, сообщило информационное агентство узбекистанского МИДа «Дунё». Родители большинства из них были депортированы из России из-за нарушения правил пребывания на территории страны.

По информации агентства, дети покинули Россию 7 сентября. «Генеральным консульством детям были выданы соответствующие документы для возвращения на родину»,— говорится в сообщении. В передаче детей участвовали представители российского МВД и петербургского минздрава.

В 2022 году в Узбекистане была создана специальная межведомственная группа для розыска и возврата на родину детей—граждан Узбекистана, оставшихся в России без попечения родителей. С того времени, по данным местных властей на апрель 2024 года, в Узбекистан из России были возвращены более 50 детей.

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