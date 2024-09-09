В Ташкенте произошло землетрясение
- Узбекистан, общество
- 11:11, 09 сентября 2024
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CentralAsia (UZ) - В понедельник в 5:45 на территории Мирзо-Улугбекского района Ташкента произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
Его эпицентр находился в районе посёлка Геофизика недалеко от улицы Темура Малика. Магнитуда в эпицентре составила 3,6. Глубина очага — 5 км.
Сила землетрясения на поверхности составила 2 балла. Оно ощущалось и в других районах столицы.
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