Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Президент России Владимир Путин выразил уверенность в развитии связей Москвы и Душанбе. Об этом говорится в его поздравлении с Днем независимости Таджикистана, которое было направлено президенту республики Эмомали Рахмону.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-таджикистанских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии»,— говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте президента Таджикистана.

Путин считает, что отношении между странами развиваются «в духе стратегического партнерства и союзничества». Стороны активно взаимодействуют в рамках международных структур. Президент России пожелал Рахмону здоровья и успехов, а гражданам Таджикистана — мира и процветания.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения