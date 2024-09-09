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США выделили пакет помощи Украине на $250 млн
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $250 млн. В числе поставок — артиллерийские зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, а также противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.

Также в пакет вошли:

  • переносные зенитные ракетные комплексы Stinger;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • бронетранспортеры М113;
  • патрульные катера;
  • боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты.

Глава Пентагона Ллойд Остин после встречи контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» сообщил, что новый пакет помощи «расширит возможности для удовлетворения растущих потребностей» страны.

О новых поставках также сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус: Украине передадут 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitz 2000 на €150 млн. Тем временем Дания и Нидерланды пообещали передать ВСУ 77 танков Leopard 1A5.

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