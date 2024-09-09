США выделили пакет помощи Украине на $250 млн

- Азия и мир, общество
- 11:35, 09 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $250 млн. В числе поставок — артиллерийские зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, а также противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.
Также в пакет вошли:
- переносные зенитные ракетные комплексы Stinger;
- боевые машины пехоты Bradley;
- бронетранспортеры М113;
- патрульные катера;
- боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты.
Глава Пентагона Ллойд Остин после встречи контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» сообщил, что новый пакет помощи «расширит возможности для удовлетворения растущих потребностей» страны.
О новых поставках также сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус: Украине передадут 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitz 2000 на €150 млн. Тем временем Дания и Нидерланды пообещали передать ВСУ 77 танков Leopard 1A5.