КНДР 5 дней подряд запускала воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи

CentralAsia (CA) - В воскресенье Северная Корея отправила новые мусорные шары в сторону Южной Кореи, это был пятый день подряд таких запусков, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Ведомство заявило, что Северная Корея возобновила свою кампанию по запуску воздушных шаров около 9 утра, всего через несколько часов после того, как она запустила около 200 шаров в субботу.

В ответ на запуски воздушных шаров военные Южной Кореи с 21 июля ежедневно транслируют через громкоговорители на границе антисеверокорейские пропагандистские передачи. Они воздерживаются от прямого сбивания воздушных шаров, ссылаясь на соображения безопасности.

Около 50 пакетов с мусором приземлились в столице и провинции Кёнги после субботнего запуска, но никаких опасных материалов не было обнаружено, сообщили в JCS. В основном они содержали макулатуру, куски пластика и пластиковые бутылки.

С конца мая КНДР запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские листовки, переброшенные через границу северокорейскими перебежчиками и активистами в Южной Корее. Воскресный запуск стал 17-м с конца мая.