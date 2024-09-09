экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На Вьетнам обрушился тайфун «Яги», погибли 24 человека, пострадали 299

CentralAsia (CA) -  Тайфун «Яги», обрушившийся на северо-восточное побережье Вьетнама, унёс жизни по меньшей мере 24 человек и ранил 299, сообщает Reuters.

Ураган, признанный самым мощным в Азии в этом году, привёл к оползням и наводнениям, в результате чего произошло отключение электричества и связи в провинциях Куангнинь и Хайфон.

Метеорологи предупреждают о сохраняющейся угрозе, поскольку за последние 24 часа в регионе выпало от 208 до 433 миллиметров осадков, что может спровоцировать новые наводнения и оползни.

Власти сосредоточили усилия на мониторинге ситуации в провинциях Лангшон, Као Банг, Йен Бай и Тхай Нгуен, поскольку в этих регионах наблюдается высокий риск наводнений и оползней.

Ранее тайфун «Яги» унёс жизни как минимум двух человек на китайском острове Хайнань и 16 человек на Филиппинах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com