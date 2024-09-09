На Вьетнам обрушился тайфун «Яги», погибли 24 человека, пострадали 299

CentralAsia (CA) - Тайфун «Яги», обрушившийся на северо-восточное побережье Вьетнама, унёс жизни по меньшей мере 24 человек и ранил 299, сообщает Reuters.

Ураган, признанный самым мощным в Азии в этом году, привёл к оползням и наводнениям, в результате чего произошло отключение электричества и связи в провинциях Куангнинь и Хайфон.

Метеорологи предупреждают о сохраняющейся угрозе, поскольку за последние 24 часа в регионе выпало от 208 до 433 миллиметров осадков, что может спровоцировать новые наводнения и оползни.

Власти сосредоточили усилия на мониторинге ситуации в провинциях Лангшон, Као Банг, Йен Бай и Тхай Нгуен, поскольку в этих регионах наблюдается высокий риск наводнений и оползней.

Ранее тайфун «Яги» унёс жизни как минимум двух человек на китайском острове Хайнань и 16 человек на Филиппинах.