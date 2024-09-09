В Казахстане число отравившихся учеников возросло до 460, во всех школьных столовых страны пройдут проверки

|Предыстория: В Казахстане 300 учеников отравились в школе
CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушал отчёты министров здравоохранения, просвещения, акима Мангистауской области по отравлению детей в селе Бесшокы, сообщает пресс-служба правительства.
По состоянию на 9 сентября, под наблюдением врачей находятся 460 детей. 83 из них госпитализированы, двое – в реанимации. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное с положительной динамикой. Двух детей перевели из реанимации в общее отделение.
В правительстве заверили, что все дети, обратившиеся с симптомами отравления, получают необходимую медицинскую помощь в полном объёме, в том числе психологическую. На месте работают представители Комитета по охране прав детей, в регион направили специалистов филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга.
По поручению Бектенова в месячный срок во всех школьных столовых республики проведут мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Массовое отравление детей в школе №8 Мунайлинского района произошло 6 сентября. Дети жаловались на боли в животе, повышение температуры тела. Сначала сообщалось о 58 пострадавших, потом их число увеличилось до 300. Полиция возбудила уголовное дело по статье 304 Уголовного кодекса – «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».