Председатель ВГХ принял посла Турецкой Республики. ФОТО

Амарбаясгалан Дашзэгвэ и Зафер Атеш // parliament.mn

CentralAsia (MNG) - Председатель Великого Государственного Хурала (ВГХ) Амарбаясгалан Дашзэгвэ принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики Зафера Атеша. Об этом сообщили в пресс-службе ВГХ.

Председатель Амарбаясгалан Дашзэгвэ отметил, что рад активному развитию отношений между Монголией и Турецкой Республикой во всех сферах и отметил, что сотрудничество между законодательными органами занимает важное место в отношениях между двумя странами. Амарбаясгалан Дашзэгвэ также выразил удовлетворение частотой визитов спикеров и членов парламентов за прошедшее время и достижением внешнеторгового оборота двух стран до 100 млн долларов США, что свидетельствует о наших возможностях.

Амарбаясгалан Дашзэгвэ

В свою очередь, посол Зафер Атеш отметил, что хочет расширить сотрудничество с братской Монголией во всех сферах и уделить внимание дальнейшему расширению взаимоотношений между законодательными органами двух стран. Кроме того, он выразил готовность расширять сотрудничество в сфере сельского хозяйства и животноводства, реализовать взаимовыгодные проекты и программы.

Зафер Атеш

В 2024 году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Турецкой Республикой.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения