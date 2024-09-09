Без осадков будет в Казахстане в ближайшие три дня
CentralAsia (KZ) - 10-12 сентября обширный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, вызовет прекращение осадков на большей части республики, сообщает «Казгидромет».
По данным синоптиков, ночью сохраняются низкие температуры, но днем будет тепло и солнечно даже в северных регионах. Только на востоке и юго-востоке Казахстана в горных районах ожидаются дожди, которые ночью будут переходить в снег.
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