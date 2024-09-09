Узбекистан обновил рекорд по сумме своих золотовалютных резервов

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 1 сентября 2024 года золотовалютные резервы Узбекистана составили $39,15 млрд, увеличившись на $1,75 млрд по сравнению с показателем предыдущего месяца. Как следует из данных Центробанка республики, это очередной рекорд, зафиксированный за время ведения статистики.

По информации регулятора, резервы в иностранной валюте с августа выросли чуть больше чем на $500 млн, достигнув отметки $8,19 млрд. Но по сравнению с данными на начало текущего года здесь наблюдается сокращение объемов на $1,18 млрд. Такая ситуация объясняется тем, что Узбекистан потратил средства на погашение долга по суверенным еврооблигациям, которые страна выпускала в 2019 году.

Уменьшился и физический объем находящегося в хранилищах ЦБ золота. Если в июне-июле показатель рос, то к сентябрю он снизился на 3 тонны, до 371,7 тонны или 12,04 млн тройских унций. Несмотря на это, стоимость запаса драгметаллов увеличилась с $29,16 млрд до $30,4 млрд. Причина проста: на мировых рынках цены на золото продолжают расти.

В целом с начала года стоимость резервов Центробанка в золоте выросла на $5,77 млрд.

Ранее узбекский регулятор финансового рынка объявил, что начал приобретать государственные ценные бумаги других стран. Так, в числе запасов ЦБ появились казначейские облигации США на сумму $35,48 млн.

По прогнозам международных аналитиков, обновление рекордов по резервам в Узбекистане может прекратиться в виду ожидаемого падения цен на золото. Поскольку запасы драгоценного металла составляют свыше 80% общего объема золотовалютных запасов. Причем, скорее всего, такая ситуация продлится до 2027 года.