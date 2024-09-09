Токаев поручил повысить военный потенциал Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл очередное заседание Совета безопасности, сообщает пресс-служба президента.

Участники заслушали доклады заместителя премьера – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, министра обороны Руслана Жаксылыкова, министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева по вопросам реализации мер укрепления обороноспособности страны.

«Совет безопасности принял решения по предложенным подходам к повышению военного потенциала государства и оснащению армии современными образцами вооружения и военной техники, в том числе произведённой отечественными предприятиями оборонного комплекса», – рассказали в пресс-службе Акорды.

Президент дал поручения правительству и заинтересованным государственным органам по совершенствованию военной организации государства.

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