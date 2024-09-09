Минздрав Казахстана констатирует рост пневмонии в этом году на 19%

CentralAsia (KZ) - За 6 месяцев 2024 года в Казахстане зарегистрировано более 49 тыс. случаев пневмонии, что на 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщило министерство здравоохранения в ответ на запрос «Власти».

В ведомстве также сообщили, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабильная: с начала этого года в стране зарегистрировано 1 409 случаев. Из них – 331 в Астане, 311 – в Алматы, 118 – в Костанайской области, 83 – в Мангистауской, 79 – в Кызылординской, 71 – в Карагандинской, 66 – в Атырауской, 62 – в Павлодарской, 50 – в Северо-Казахстанской, 47 – в Западно-Казахстанской, 34 – в Жамбылской, 24 – в Восточно-Казахстанской, 22 – в Актюбинской, 10 – в области Жетысу, 6 – в Акмолинской, 5 – в Алматинской, 3 – в области Абай и один – в области Улытау. Летальных случаев среди них нет.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в 8 раз», - заявляют в Минздраве.

При этом в нынешнем году было закуплено 21 326 тест-систем казахстанского и российского производства для анализов на коронавирусную инфекцию. В Астану было поставлено 1 344 тест-системы, в Алматы – 1 152, в Шымкент – 1 280, в Акмолинскую область – 2 880, в Актюбинскую – 960, в Атыраускую – 768, в область Жетысу – 300, в Алматинскую – 550, в область Абай – 1 536, в Восточно-Казахстанскую – 480, в Жамбылскую – 1 248, в Западно-Казахстанскую – 1 120, в область Улытау – 288, в Карагандинскую – 1 632, в Костанайскую – 384, в Кызылординскую – 960, в Мангистаускую – 288, в Павлодарскую – 1 248, в Северо-Казахстанскую – 2 016, в Туркестанскую – 892.

В министерстве также добавили, что вакцинация для лиц, имеющих высокий риск, будет рассмотрена в случае осложнения эпидемиологической ситуации с регистрацией тяжелых случаев. В этом случае также рассмотрят и производство вакцины QazVac.

«АО "Национальный холдинг QAZBIOPHARM" обеспечена готовность по производству вакцины QazVac (QazCovid-in) на случай принятия решения по вакцинации», - заверили в ведомстве.

На вопрос о том, будет ли в случае возобновления производства QazVac эффективен против штамма Омикрон, в Минздраве ответили, что холдинг QAZBIOPHARM обновляет штаммовый состав вакцины.

«После масштабирования технологии полного цикла GMP производства вакцины QazVac в условиях ТОО "OtarBioPharm" требуется дополнительное время для проведения повторных доклинических и трех фаз клинических исследований для замены штаммового в состава вакцины QazVac», - ответили в ведомстве.

Касательно одобрения казахстанской вакцины ВОЗ в министерстве заявили, что это длительная процедура. Так, к национальному регулятору предъявляются определенные требования: законодательство, НПА, наличие GLP, GCP, наличие как минимум третьего уровня зрелости, а также требования к условиям производства и прохождения международной GMP сертификации.

«В настоящее время проводится работа по бенчмаркингу и получению 3-го уровня зрелости, что также является обязательным требованием ВОЗ для одобрения вакцины», - заявили в ведомстве.

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