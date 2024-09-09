Власти Сирии сообщили о гибели 14 человек в результате израильского авиаудара

CentralAsia (CA) - В центральной Сирии 14 человек погибли в результате израильского авиаудара, сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Источники Reuters сообщили, что целью атаки был военный институт, занимающийся исследованием применения химического оружия.

Помимо 14 погибших, 43 человека получили ранения.

Израиль не комментировал удар. Reuters отмечает, что обычно израильские власти официально не берут ответственность за атаки на Сирию.

1 апреля Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана в Дамаске. В результате погибли семь человек, в том числе два иранских генерала. Официально власти Израиля не брали на себя ответственность за произошедшее. Иран пообещал, что атака «не останется без ответа», однако в итоге Тегеран не стал наносить прямой удар по Израилю.