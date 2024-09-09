В Казахстане более 7,4 тыс. пострадавших от паводков семей получили новое жилье, – премьер Бектенов

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова, который отчитался о социально-экономической ситуации в стране, о ходе уборочной кампании и темпах восстановления жилья в регионах, пострадавших от паводков, сообщила пресс-служба Акорды.

По словам Бектенова, 7 463 семьям, пострадавшим от паводков, было предоставлено новое жилье, завершается строительство 479 домов, компенсация на ремонт была выплачена 9 171 семье.

Говоря об уборочной кампании, глава правительства сообщил, что по основным зерновым культурам убрано порядка 4,5 млн га, или 27%; при средней урожайности 15 центнеров с гектара намолочено около 6,6 млн тонн зерна, что выше показателей прошлого года на 40%.

В целом в этом году основными драйверами экономического развития стали обрабатывающая промышленность и строительная отрасль; в сельском хозяйстве также наблюдается значительный рост, отчитался Бектенов.

Токаев в свою очередь дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.

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