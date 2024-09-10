Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

CentralAsia (CA) - Принцесса Уэльская Кэтрин объявила в понедельник, что завершила курс химиотерапии и планирует частично вернуться к своим королевским обязанностям до конца года.

Она также отметила, что процесс полного восстановления будет долгим.

«Лето близится к концу, и я не могу описать, каково это — наконец завершить курс химиотерапии,» — сообщила принцесса Уэльская в заявлении, опубликованном её пресс-службой. — «Последние девять месяцев были невероятно сложными для нашей семьи. Жизнь может измениться в одно мгновение, и нам нужно было найти способ справиться с этим испытанием».

Ожидается, что до конца года Кэтрин примет участие в нескольких общественных мероприятиях. Кенсингтонский дворец также опубликовал домашний видеоролик семьи, включающий Кэтрин, Уильяма и троих детей, снятый в их резиденции в Сандрингеме, Норфолк.

«Путь к исцелению от рака сложен, страшен и непредсказуем, особенно для близких. Это осознание уязвимости, которое раньше не приходило на ум, изменяет взгляд на жизнь», — говорит Кэтрин в своём обращении.

«Последние события напомнили Уильяму и мне о важности переосмысления и ценности простых, но значимых вещей в жизни, которые часто воспринимаются как должное. Просто любить и быть любимыми», — добавила принцесса Уэльская.