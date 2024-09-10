Монгольские школьники завоевали две бронзовые медали на Международной олимпиаде по информатике

CentralAsia (MNG) - В Александрии завершилась Международная олимпиада по информатике IOI 2024, которая прошла в 36-й раз.

Школьники из Монголии завоевали медали на 36-й Международной олимпиаде по информатике в Египте, в которой соревновались участники из 94 стран мира.

В 36-й Международной олимпиаде по информатике приняли участие 94 страны. Юные знатоки информатики приехали из Монголии, Китая, США, Израиля, Республики Корея, Японии, Ирана и других стран.

Каждая из них представила команду в составе четырех человек, прошедших национальные сборы. В монгольскую сборную вошли:

ОНОЛТ Хурцбилэг, ученик 12-го класса средней школы «Nest education», г.Улан-Батор;

Хурцбилэг, ученик 12-го класса средней школы «Nest education», г.Улан-Батор; ИРМУУН Чинбат, ученик 11-го класса академической школы «Эрхэт», г.Улан-Батор;

Чинбат, ученик 11-го класса академической школы «Эрхэт», г.Улан-Батор; ТАМИР Жамъянгарав, ученик 12 класса комплексной школы «Жавхлант», аймак Завхан;

Жамъянгарав, ученик 12 класса комплексной школы «Жавхлант», аймак Завхан; ЭРХЭМ Ганзориг, ученик 10 класса средней школы «Оюунлаг», г.Улан-Батор.

На этой олимпиаде ученики ОНОЛТ Хурцбилэг и ИРМУУН Чинбат завоевали бронзовые медали. Это вторая бронза Ирмууна на Международной олимпиаде по информатике. На первой Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI 2024) среди старшеклассников Ирмуун и его команда завоевали бронзовую медаль.

Олимпиада IOI-2024 состояла из двух туров. На каждый из них было отведено по пять часов. Перед участниками стояла непростая задача: за это время они должны были решить шесть алгоритмических задач.

источник: middleasiannews.com

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